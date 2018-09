Destino de personagem interpretado por Kevin Spacey em House of Cards é revelado em novo teaser

05/09/2018 | 13:11



As expectativas sobre a sexta e última temporada de House of Cards não param de aumentar e, agora, vamos ter que nos segurar mais uma vez para não surtar! Nesta quarta-feira, dia 5, foi liberado pela Netflix mais um teaser da temporada. E para a surpresa de todos, o vídeo finalmente revela o destino de Frank Underwood, personagem de Kevin Spacey, que foi removido da série após denúncias de assédio sexual em menores virem à tona.

No teaser, podemos ver Claire, interpretada por Robin Wright, em frente à lápide do marido e ex-presidente, papel de Spacey, confirmando assim que os roteiristas de House of Cards finalmente acharam uma forma de tirar o personagem de cena. Em tom, um tanto quanto pesado, ela fala:

- Vou te dizer uma coisa, Francis. Quando eles me enterrarem, não vai ser no meu quintal. E quando eles quiserem me homenagear, terão que fazer fila.

Sem Spacey, a série precisou ser reformulada e, com isso, nomes de peso foram escalados para dar vida aos novos personagens que farão parte da trama. São eles: Diane Lane (Batman vs. Superman), Greg Kinnear (Pequena Miss Sunshine) e Cody Fern (American Crime Story), que interpretarão uma família de magnatas.