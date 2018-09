Ivete Sangalo não descarta possibilidade de ter mais filhos: - Jogo tudo para cima e vamos nessa!

05/09/2018 | 13:11



Dividindo seu tempo para os cuidados com os filhos Marcelo, de oito anos de idade, e as gêmeas Marina e Helena e as gravações do The Voice Brasil, Ivete Sangalo revelou um cuidado todo especial que tem com seus pequenos. Segundo o jornal Extra, a cantora explicou um método de conversar com as bebês quando chega em casa após um dia de trabalho:

- Eu sempre faço com as minhas filhas um dengo Bahia mesmo, que é uma shantalla que faço com elas. Eu faço todos dias. Converso, falo do meu trabalho, conto a elas. E elas têm aquele negócio. As pessoas acreditam que não. Às vezes, elas estão agitadinhas e eu faço essa massagem. Eu seguro, eu faço dengo, eu converso. Falo de mim, falo do que o pai faz, o que o irmão está fazendo. Eu percebo uma evolução delas no dia a dia. Até no crescimento físico, na independência, na maneira de olhar. É impressionante.

Para quem se interessou pelo método, Ivete conta que os benefícios são para uma vida inteira:

- Isso trabalha com, no futuro, a criança ter uma autoestima elevada. Quando ela se sente cuidada, quando ela percebe que aqueles quiseram muito a presença dela. Podem ser os pais biológicos, enfim. Aquele que cuida, que ama, que olha no olho, aquilo trata a autoestima da criança de uma forma... Você desenvolve um indivíduo em condições de ir para este mundo aí.

Mãe de três, a cantora não descartou a possibilidade de ter mais filhos com o marido, o nutricionista Daniel Cady, mas depois brincou:

- Eu teria, sabia? Jogo tudo para cima e vamos nessa! Estou nessa linha. Jogo tudo para cima? Acho melhor dar uma pensada.