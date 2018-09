Giovanna Ewbank desabafa sobre racismo contra Titi: - A gente tenta mostrar como o racismo é uma questão de todos

05/09/2018 | 11:16



Desde que se tornou mãe ao adotar a pequena Titi, que hoje está com cinco anos de idade, Giovanna Ewbank vem mostrando como é o dia a dia ao lado da pequena, que foi adotada pela apresentadora junto com o marido, Bruno Gagliasso.

Em entrevista para a nova edição da Revista 29 Horas, a atriz abriu o coração e falou sobre a menininha, o marido e sua profissão. Começando pelo fato de ter mudado completamente com a maternidade.

- A adoção de Titi foi uma experiência transformadora, falou ela, lembrando do momento em que conheceu a filha. Como já foi dito, tudo começou quando ela foi fazer uma reportagem para o programa Domingão do Faustão sobre uma ONG norte-americana que trabalha com crianças do Malawi, em 2015. Durante uma visita a um abrigo de órfãos em Lilongwe, capital do Malawi, conheceu a menina, com quem teve uma conexão muito forte.

- Foi quando eu soube que seria mãe. Sempre digo que eu era uma pessoa antes dessa viagem e virei outra depois. Hoje tenho outro pensamento em relação à vida. Não reclamo mais de certas coisas e dou valor à saúde, ao amor, à família, muito mais do que eu dava antes.

Além disso, ela ainda refletiu sobre a maternidade:

- É a melhor coisa da vida. Minha mãe dizia isso e eu não acreditava. O Bruno sempre quis ter filho e eu era meio workaholic, do tipo, ?agora não é o momento, eu quero trabalhar?. Até que Deus colocou na minha vida a minha filha e eu joguei tudo pro alto, esqueci do trabalho. A única coisa que eu conseguia pensar era em ser mãe.

E as descobertas de Titi, que é bastante desenvolta e encanta sempre que aparece em algum clique com os pais, são uma maravilha para Gio:

- A gente se emociona todos os dias. Ela descobre uma palavra, descobre um sabor, descobre um sentimento? Às vezes ela fala alguma coisa e eu e o Bruno nos olhamos e começamos a chorar de emoção, do lindo que é ver uma criança crescer e descobrir o mundo.

Mas nem tudo são flores desde a adoção. Tempos atrás, Titi já foi vítima de racismo na internet, quando uma socialite gravou um vídeo falando comentários racistas sobre a filha de Ewbank e Gagliasso. Por conta disso, o casal levanta essa bandeira hoje em dia:

- É a missão da nossa vida, que tentamos levar para as pessoas que não enxergam. A gente sempre soube que o racismo existia, mas não tínhamos a dimensão da crueldade que é o dia a dia do racismo. Só fomos saber quando viramos pais de uma criança negra, quando tomamos isso para nós. Quando você tem alguém próximo que sofre com esse crime, você começa a entender o quão pesado e presente é o racismo. A gente tenta mostrar como o racismo é uma questão de todos, não só dos negros, é de todo mundo.

Já sobre o casamento, enquanto Bruno é um cara que sonha alto, segundo as próprias palavras de Giovanna, ela é bem pé no chão.

- Ele está sempre com a expectativa lá em cima, acredita muito nas pessoas. Já eu trabalho com o que a gente tem, sem grandes expectativas, sempre com um pé atrás em relação às pessoas. A gente se completa como casal, no trabalho, na vida, como amigos. É muito bom estar ao lado de alguém que pensa da mesma maneira que você.