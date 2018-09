Khloé Kardashian e Tristan Thompson estão planejando se casar

05/09/2018 | 11:11



Parece que o amor está no ar para as irmãs Kardashians! Depois de Kourtney ter sido vista com o ex-namorado, Younes Bendjima, Khloé estaria mesmo disposta a dar uma nova chance ao romance com Tristan Thompson, mesmo após o escândalo de traição do jogador de basquete, que veio à tona poucos dias antes do nascimento da filha do casal, True, em abril deste ano.

Segundo uma fonte informou para a Us Weekly, os dois estão conversando sobre casamento, após passarem o verão norte-americanos juntos em Los Angeles:

- Khloé e Tristan estão muito bem, como ninguém poderia imaginar. Tristan prometeu nunca mais trair Khloé novamente, e ela acreditou nele.

Somado aos esforços em deixar o escândalo no passado, o fato de cuidarem juntos da pequena True contribuiu para a reconciliação do casal:

- Ele está sendo um ótimo pai para ela.

Será que vem casório Kardashian por aí?