Bruna Marquezine rebate críticas à magreza e faz desabafo ao revelar distúrbio de imagem: -Tomava laxante todos os dias e tive depressão

05/09/2018 | 11:11



Durante viagem à Itália, onde participou do Festival de Veneza a convite de uma marca de joias, Bruna Marquezine fez uma pausa nas publicações em que exibe como tem sido a viagem, com muitos looks luxuosos e joias extravagantes, para mostrar aos seguidores que está atenta ao que eles comentam em suas fotos no Instagram. Irritada, a atriz fez uma espécie de desabafo no Stories, rebatendo as críticas que recebeu por causa de seu corpo e revelações surpreendentes sobre sua saúde.

A namorada de Neymar começou publicando uma série de prints dos comentários que recebeu em algumas de suas fotos no red carpet do festival de cinema:

Adoro você, mas está muito magra e não acho bonito. Desculpa tá, mas cheinha fica melhor ok?

Se não tá com nenhum problema de saúde, os amigos tem que dizer que tá feio, muito magreza e tá ficando anoréxica, cuidado.

Linda, mas estou assustada que você está magra demais. Para por favor.

Bruna você é linda, mas está muito magrinha. fala para seu personal dá uma engrossada nas pernas aí.

Em seguida, ela rebateu as críticas à magreza, afirmando estar saudável e condenando as atitudes dos internautas, por darem opiniões sem serem questionados e a ofenderem. Além disso, Bruna explicou como aconteceu a perda de peso nos últimos meses, creditou a mudança na sua aparência à personagem Catarina de Deus Salve o Rei e revelou que já sofreu com distúrbio de imagem, depressão e que tomava laxante todos os dias para emagrecer.

Veja o relato completo:

Poderia postar vários comentários assim para vocês. Eu resolvi falar por aqui porque ai eu falo uma vez só e eu acho importante falar disso. Eu estou muito saudável, graças a deus. Muito saudável. Inclusive, bem antes de vir para essa viagem eu fiz todos meus exames. Fiquei superfeliz com meus resultados, meu médico também. E eu tô muito bem e isso deveria ser a única coisa importante. Depois disso, eu acho muito importante que a gente se sinta bem com o nosso corpo. Eu acho importante me olhar no espelho e me sentir bem e eu estou! Olha que coisa maravilhosa! Eu amo meu corpo e eu estou muito feliz com ele, do jeito que ele é. Eu não quero emagrecer, não estou fazendo nenhuma dieta para emagrecer. Eu emagreci recentemente por causa de um trabalho, porque era interessante para o personagem.

Eu cheguei a dar entrevistas falando sobre isso na época da novela, porque perguntaram por que eu tinha emagrecido, eu disse que tinha a ver com o personagem. Quando eu engordo um pouco, engordo muito na bochecha, eu fico com o rosto mais redondo, e isso faz com que eu fique com o rosto mais de menina. Como eu ia fazer uma vilã, em uma novela medieval, seria interessante estar um pouco mais magra. E por isso eu estava emagrecendo, mas de forma saudável. Emagreci, mas com acompanhamento da minha nutricionista, do meu médico, fazendo exames, vendo se estava tudo bem. Cheguei a descobrir, nessa época, e eu dei uma entrevista, falaram que eu tinha emagrecido por isso e não é verdade... Descobri que estava com uma disfunção na tireoide, não era nada grave, já está resolvido. Foi muito bom porque eu comecei a me cuidar. Emagreci para a personagem e me cuidei muito.

Por que eu estou falando tudo isso? Para esclarecer essa coisa da tireoide, porque tem gente falando que estou magra por isso. Não, não tenho problema. Já está resolvido. Emagreci por causa da personagem, não tenho o intuito de emagrecer mais. Não estou preocupada com isso. Estou feliz com meu corpo, não estou fazendo dieta, estou comendo o que eu quero. Estou comendo muito besteira, mas eu gosto de comer saudável. Mas por que eu estou falando tudo isso? Motivo número um: ser sincero é diferente de ser sem noção e sem educação. Se uma pessoa te pergunta a sua opinião, você deve dizer a verdade. Se a pessoa não pergunta, você deve ficar calado. Os chatos de plantão vão dizer que eu sou uma pessoa pública, que eu postei uma foto no Instagram, então as pessoas podem dar a opinião. Não, elas não podem.

Não estou falando que não podem fazer críticas nas minhas fotos. Mas nas fotos de qualquer pessoa. Se sua crítica for ofender, machucar, fazendo com que essa pessoa se sinta mal com o corpo dela. Se você for machucar essa pessoa, por mais que seja sem intenção... fica quieto, não comenta. Em nenhuma das minhas legendas eu perguntei se vocês acham que eu estou bonita. Não perguntei se eu estou magra demais, se eu devo engordar, e normalmente as pessoas não perguntam. Então por que falar? Por que perder o seu precioso tempo fazendo qualquer tipo de comentário que não é construtivo?

Chega, gente! As pessoas precisam parar com isso. Eu vejo mulheres diminuindo as outras, estamos em uma época de aceitação! Ai, está muito magra, homem gosta de carne. Manda ele na churrascaria! É mentira, não é para mandar ele ir na churrascaria, porque ninguém deveria comer carne porque é uma crueldade, mas é outro assunto. Outro dia a gente vai falar sobre isso. As vacas não tem nada a ver com isso. Já passou da hora de mudar esse raciocínio, essa forma de pensar. O nosso corpo, mulheres, não foi feito para agradar os homens, para agradar ninguém. A gente tem que estar saudável e feliz. É horrível ver mulheres com esse raciocínio machista. Em que ano a gente está vivendo?

Esse seu comentário ingênuo e inocente, começa a fazer com que a gente se olhe diferente. Aí a gente se olha no espelho e começa a enxergar coisas que a gente nunca tinha enxergado e nem existiam e se tornam verdades muito fortes dentro da gente, que fazem a gente deixar de se amar, de se sentir bonita e isso é muito sério. Nas minhas fotos estão comentando que eu estou magra demais, nas de outras mulheres estão comentando que elas estão gordas demais. Tanta mulher com transtorno alimentar e vem uma genia e diz que eu estou com anorexia. E fala para mim: Cuidado! Ah, obrigada, se eu tivesse com anorexia você teria salvado minha vida. Não, você não teria salvado a minha vida, você provavelmente teria piorado a minha situação. Bruna, por que você se importa são pessoas chatas e comentários tontos? Não! São comentários irresponsáveis, pessoas irresponsáveis. O que vocês estão fazendo é grave.

E eu sei que surgiram outros chatos de plantão pra dizer que não tenho direito de falar sobre isso porque eu nunca sofri com transtorno alimentar, mas já sofri e muito com distúrbio de imagem. Porque na época, as pessoas não comentavam que eu estava magra demais, mas comentavam que eu tava um pouco gordinha, bochechuda, quadril largo e por aí vai e eu acreditei. Isso foi um pouco antes da época que eu tive que emagrecer pra novela. Naquele período eu já estava saudável e decidi emagrecer para um personagem.

Eu acreditei na opinião alheia e comecei a detestar meu corpo, achava que eu tinha que emagrecer de qualquer jeito. Eu tomava lactopurga todos os dias, por mais de três meses. Junto com tudo isso eu tive depressão, não só por isso, mas principalmente por esses motivos, por muitas questões de autoestima, por não me aceitar e não me achar bonita suficiente e não me achar boa o suficiente para nada. Não me achava bonita, tive inúmeros problemas de saúde, tomava laxante todos dias e me alimentava mal. Ou eu não comia, ou quando comia, eu comia besteira, porque eu não sentia prazer em ter uma boa alimentação e cuidar de mim. Eu não estava me amando. É óbvio que eu tive problemas de saúde e eu comecei a ficar assustada, minha depressão também avançando, eu comecei a tomar atitudes que começaram a me assustar e eu fui atrás de ajuda. Eu estou contando um resumão, não foi simples e rápido assim. Eu não tive força para ir atrás de ajuda sozinha. Minha família começou a perceber, pouquíssimos amigos entenderam o que estava acontecendo. Mas ninguém entendia o que estava acontecendo. Quem percebeu mesmo foi minha mãe, meu pai e minha irmã, que viviam comigo e me incentivaram a pedir ajuda. Até porque, sozinha eu não tinha força de buscar ajuda. Precisei da minha família.

Num determinado momento, eu nem entendia muito. Eu só sabia que eu estava infeliz, que eu não gostava de mim e sofria muito e já estava assustada com aquilo. Com os problemas de saúde e minhas atitudes comigo mesma. Depois de fazer terapia e análise. Depois que conseguir estar saudável mentalmente e fisicamente de novo e feliz com meu corpo, a Catarina surgiu na minha vida e de forma responsável e consciente eu falei: quero emagrecer para a Catarina. Eu sou a atriz, minha ferramenta de trabalho é meu corpo e a gente precisa mudar a aparência para alguns personagens. Eu me senti preparada e bem para passar por isso. Quando engordo, meu rosto engorda um pouco e eu fico mais com cara de menina. Eu queria estar com o rosto mais maduro. Quando eu vi o resultado da imagem da Catarina na TV eu fiquei muito feliz e os diretores também.

A novela acabou e eu to feliz e saudável e não estou perguntando a opinião de ninguém sobre meu corpo. E para todas as pessoas que fazem esse tipo de comentário nas fotos das pessoas, comecem a refletir sobre a responsabilidade de vocês e sobre as consequências que as palavras de vocês podem ter. as nossas palavras podem abençoar ou amaldiçoar a vida de uma outra pessoa, então sejam responsáveis na hora de falar. Não é só um comentário. Isso pode afetar muito quem está lendo.

Ao mesmo tempo que o Instagram conecta e aproxima as pessoas, parece que distancia. Eu fico me perguntando se as pessoas teriam coragem de me dizer isso na rua. Você pode até não estar dizendo pessoalmente, mas continua dizendo pra mim e eu tenho sentimentos e eu sou um ser humano. Então toma cuidado, não só com o que você diz para mim, mas para qualquer pessoa. Então vamos parar de dar opinião quando não pedem. Sobre tudo, peso, cabelo, roupa, né.. Para que eu vou ficar opinando na roupa de uma pessoa que nem conheço. Deixa ela! Parem! Só parem de dar a opiniões de vocês, se não for construtiva, se não for ajudar.

Eu não perguntei como mesmo que você sem a intenção pode estar me ofendendo. Não é o meu caso tá? Pode falar que eu to magra, eu to ca**, eu estou me achando gata. Para de dizer que tá comentando isso porque tá preocupado, porque não está. Ninguém fala: Ai você está magra demais, acho que tem que engordar um pouquinho. To preocupada com sua saúde. Não é verdade, isso não é preocupação, porque não é uma imagem de uma pessoa e o peso dela que diz como tá a saúde dela, senão a gente nem ia no médico. Então não é preocupação, é só vontade de falar. Para isso, você procura um terapeuta, faz uma análise, liga para uma amiga, mas não comenta, porque você pode estar ferrando a cabeça de uma pessoa. Acreditem em mim, está tudo bem comigo. Eu não vou ter que postar fotos dos meus exames aqui né? Melhor mesmo postar foto de viagem. A unica coisa que importa é sua saúde e sua felicidade.