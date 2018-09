Ivete Sangalo arranca risadas ao se atrapalhar ao vivo no The Voice Brasil

05/09/2018 | 11:11



Ivete Sangalo divertiu os telespectadores do The Voice Brasil na noite de terça-feira, dia 4. A cantora, que compõe o time de jurados ao lado de Carlinhos Brown, Lulu Santos e Michel Teló, arrancou risadas dos companheiros quando ficou sem palavras ao ser questionada.

Tudo aconteceu assim que a candidata da cantora, Gisela Lira, entrou na disputa contra o time de Michel Teló. A escolha foi questionada pelo apresentador Thiago Leifert ao vivo e pegou Ivete totalmente de surpresa, que disse:

- Eu realmente... Estou sem uma resposta intelectual para dar. Eu já gastei todas as minhas palavras no gravado, ao vivo fica diferente. Mas é muito talento, é escolher gente boa no meio de gente boa, respondeu em meio a risadas.

Além disso, o programa foi ótimo para o jurado Lulu Santos! Na primeira batalha dos técnicos, ele usou seu Super Trunfo - definição escolhida por Thiago Leifert - ao escolher Priscila Tossan para desafiar Maraia Takai, do time de Carlinhos Brown e no fim foi vencedor! Ao cantar Chove Chuva, de Jorge Ben Jor, Priscila foi a primeira a se classificar para as quartas de final do reality através dos votos do público.

- Lulu já chegou com super poderes. Priscila é uma luz que veio para essa edição do The Voice, incrível. Quando a gente tem essa personalidade... E o Brasil inteiro está apaixonado nesse seu jeito de cantar, comentou Michel Teló.