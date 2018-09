BC do Canadá decide manter taxa básica de juros em 1,5%

05/09/2018 | 11:04



O Banco do Canadá decidiu manter a taxa básica de juros em 1,5%, além de advertir que as tensões comerciais representam um risco importante para a perspectiva global. Em breve comunicado, o BC reiterou que juros mais altos serão necessários para manter a inflação sob controle, mas que adotará uma abordagem de elevações graduais, orientado pelos indicadores econômicos e pelas reações aos juros mais altos.

O BC também disse que monitora as negociações do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês) com os Estados Unidos e o México, bem como os impactos disso para a perspectiva inflacionária.

A manutenção dos juros era esperada pela ampla maioria dos economistas ouvidos pelo Wall Street Journal na semana passada. Fonte: Dow Jones Newswires.