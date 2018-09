Manuela discute com eleitor de Bolsonaro em fábrica na capital paulista

05/09/2018 | 10:54



A deputada gaúcha Manuela D'Ávila (PCdoB), escolhida como vice da chapa presidencial encabeçada pelo PT, discutiu com um homem que se apresentou como eleitor de Jair Bolsonaro (PSL) durante agenda de campanha ao lado de Fernando Haddad (PT) nesta quarta-feira, 5, na capital paulista.

Manuela e Haddad faziam campanha com candidatos do PT em São Paulo na porta da fábrica de autopeças Pan Metal, no Sacomã, zona sul da capital, quando houve a discussão. Manuela discursava pedindo o apoio dos metalúrgicos ao "time de Lula" nas eleições, quando um funcionário começou a gritar: "é mentira!"

"Mentira, não. É verdade. Aqui não tem quem mente, tem quem luta para mudar o Brasil", respondeu a deputada, afirmando que não havia sido eleita com mentiras. "E não tenho medo de homem que aponta o dedo pra mim, companheiro. Abaixa esse dedo porque a gente pode construir um Brasil com respeito e dignidade", emendou, sendo aplaudida por apoiadores. Após isso, a discussão não se prolongou.

A jornalistas, o funcionário se identificou como Denis Gregório, de 32 anos, e declarou que votará em Bolsonaro nesta eleição. "Não concordo com eles, e esse é um sentimento que muita gente não tem coragem de expor", declarou, dizendo que se arrependia de ter votado em Lula em 2002.