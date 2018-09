Rússia nega saber sobre suspeitos de envenenamento de ex-espião no Reino Unido

05/09/2018 | 08:41



Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova afirmou nesta quarta-feira que o governo do presidente Vladimir Putin não tinha qualquer conhecimento sobre os suspeitos do envenenamento de um ex-espião russo no Reino Unido. Mais cedo, promotores britânicos acusaram dois cidadãos russos de envenenar o ex-espião Sergei Skripal e sua filha Yulia neste ano.

A polícia do Reino Unido diz que os dois suspeitos fugiram de Moscou para Londres dois dias antes do envenenamento com passaportes russos, mas avalia que eles podem ter viajado com nomes falsos. As autoridades britânicas identificaram os suspeitos como Alexander Petrov e Ruslan Boshirov.

A porta-voz da chancelaria disse que os nomes e as fotos dos suspeitos "não dizem nada para nós". Zakharova pediu que o Reino Unido coopere com as agências de segurança russas na investigação e criticou o fato de Londres ter recusado o pedido de Moscou para ter acesso à apuração. Fonte: Associated Press.