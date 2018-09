Tunico vai à Câmara para atenuar tom contra Consórcio

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



05/09/2018 | 07:52



O secretário executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Tunico Vieira (MDB), compareceu ontem à Câmara de Santo André para minimizar tom de críticas relacionadas ao projeto da entidade de contratar auxílio de um helicóptero para operações de segurança regional. O plano tem sido alvo de debates acalorados no Legislativo desde junho, quando foi anunciada a proposta, que tende a ser viabilizada até dezembro. O objetivo seria de patrulhamento aéreo como parte das ações diárias da GCM (Guarda Civil Municipal) em locais vulneráveis e áreas de divisas.

Tunico foi convidado para prestar esclarecimentos sobre o tema, a partir de requerimento de autoria do vereador Fábio Lopes (PPS). O emedebista falou no plenarinho, aos parlamentares, em defesa das ações do Consórcio – principalmente àqueles projetos encaminhados após o início de maio, período em que substituiu Fabio Palacio (PSD) no posto –, englobando também prestação de contas, como a atuação para resgatar emendas que estavam na iminência de serem perdidas.

Sobre o contrato de aluguel do helicóptero, Tunico citou o termo de referência, que baseará o processo licitatório (pregão). A despesa mensal seria cerca de R$ 300 mil aos cofres da entidade regional. O valor será empenhado no pagamento da locação, além de custos com combustível e profissionais.

Líder do governo Paulo Serra (PSDB), Pedrinho Botaro (PSDB) avaliou que a “apresentação foi interessante ao resumir o trabalho do Consórcio”. “Não senti ninguém com fala de contrariedade.” Fábio Lopes alegou, contudo, que a explicação “não ficou a contento”, embora tenha sido “muito solícito”. “Não tivemos esclarecimentos necessários em relação a se a viatura ficará apenas de controle das divisas, com possibilidade de ataque, caso haja necessidade, ou será câmera de monitoramento. Ficou vago. Quem vai dar apoio? A GCM tem limitação por lei, tanto de armamento quanto de competência entre os municípios.”

Alaíde Damo falta a mais uma reunião da entidade regional

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC

A prefeita em exercício de Mauá, Alaíde Damo (MDB), faltou mais uma vez à reunião do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Segundo o presidente da entidade e prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), a emedebista ligou para avisar que não poderia comparecer à atividade. “Ela teve alguns contratempos e não conseguiu vir. Ela me ligou de manhã e avisou.”

Além do prefeito de São Bernardo, os chefes de Executivo de Santo André, Paulo Serra (PSDB), e de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSB), foram ao encontro.

Desde que assumiu o comando do Paço, Alaíde não prestigiou uma assembleia mensal de prefeitos. A ex-deputada estadual Vanessa Damo, filha de Alaíde, e o secretário de Governo de Mauá, Antônio Carlos de Lima (PRTB), compareceram ao encontro no mês passado.

Morando admitiu que alguns temas continuam pendentes, como a cobrança de repasses de cidades inadimplentes. Apesar da ausência de pagamento de algumas cidades, Morando afastou problemas financeiros. “Não tem nenhum descompasso ou desequilíbrio”, disse.