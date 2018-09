Ibope/PR: Ratinho lidera com 42%; Cida tem 13%, e João Arruda, 6%

04/09/2018 | 22:27



O candidato do PSD, Ratinho Junior, aparece na liderança para a disputa ao governo do Paraná, com 42% das intenções de voto, conforme pesquisa Ibope divulgada nesta terça-feira, 4. A representante do Progressista, Cida Borghetti, aparece com 13%, enquanto o emedebista João Arruda, 6%.

Doutor Rosinha (PT) teve 4%, tecnicamente empatado com Arruda. Ogier Buchi (PSL), Professor Piva (PSOL), Professor Ivan Bernardo (PSTU), Priscila Ebara (PCO) e Jorge Bernardi (Rede) aparecem com 1%. Já Geonísio Marinho (PRTB), 0%. Brancos e nulos somaram 16% e não sabe, 14%.

A rejeição dos candidatos também foi medida pelo Ibope. No total, 17% dos eleitores falaram que não votariam de jeito nenhum em Cida Borghetti, porcentual igual a de Doutor Rosinha.

João Arruda aparece com 11%, seguido por Professor Piva (9%), Priscila Ebara (7%), Geonísio Marinho (5%), Professor Ivan Bernardo (5%), Jorge Bernardi (5%) e Ogier Buchi (5%). Além disso, 12% disseram que votariam em todos, enquanto 33% não souberam ou não responderam ao questionamento.

A pesquisa foi encomendada pela RPC e tem margem de erro de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos. Foram ouvidas 1.204 eleitores de todas as regiões do Estado entre os dias 1 e 4 de setembro. O registro no TRE é PR-04985/2018 e no TSE, BR-01988/2018.