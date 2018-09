Desafio de Redação incentiva a leitura entre alunos participantes

Bianca Barbosa

Estudantes de 11 escolas participaram ontem de mais um dia de elaboração de textos com o mote Uma Atitude Sustentável Pode Mudar o Mundo, proposta da 12ª edição do Desafio de Redação. Na EE Professora Maria Osório Teixeira, localizada no bairro Alves Dias, em São Bernardo, a comunidade escolar destacou o poder de incentivo à leitura do concurso literário. A unidade de ensino, inclusive, já teve vencedores em duas oportunidades: em 2008 e 2011.

“Eles (alunos) não têm costume de ler jornal, e é bom lançar desafios como esse para despertar essa vontade de conhecimento. Por outro lado, os professores conversam sobre sustentabilidade e preparam eles para o futuro”, disse a coordenadora Carolina de Azevedo Almeida Garcia, que trabalha no local há cinco anos. Ela entende que para os alunos terem sucesso duas coisas são necessárias: “Atenção e bons professores”. “Bons professores nós temos. Agora, atenção é a parte deles”, contou.

Aproximadamente 750 estudantes fizeram as redações ontem, entre eles, Glaucia Maria de Lima da Silva, e Rayssa Carvalho Souza, ambas com 15 anos, e alunas do 1° ano do Ensino Médio. Glaucia, leitora voraz de noticiários de internet, passou a pesquisar mais sobre sustentabilidade para participar do Desafio. “É um assunto que precisa ser debatido com mais frequência”, considerou.

Já Rayssa, que pretende ser médica, reluta um pouco para ler. “Prefiro assistir a jornais na televisão, mas sei que preciso ler muito para o curso que escolhi”, contou. Ela está de olho na bolsa de estudos, prêmio oferecido pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano) ao primeiro lugar entre os terceiros anos do Ensino Médio, e sabe que ainda tem tempo para se preparar. “Vou ler e estudar bastante, Não vou desistir.”

As duas amigas aproveitaram o período eleitoral para chamar atenção para a necessidade de melhoria estrutural da unidade de ensino. “Temos professores muito bons, mas às vezes falta giz de lousa, por exemplo. Falta mais atenção do Estado para a gente”, disse Glaucia. Já Rayssa lembra das goteiras. “Chove aqui dentro”, contou.

O Desafio de Redação é correalizado pela USCS, com patrocínio do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental de São Caetano), além do apoio da rede de academias Smart Fit.