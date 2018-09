Tricolor tenta superar cinco desfalques para manter liderança

João Victor Romoli

Especial para o Diário



05/09/2018 | 07:00



O São Paulo terá de se superar novamente para manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Tricolor, que está três pontos à frente do vice-líder Internacional – soma 46 contra 43 – não vai contar com quatro atletas e ainda tenta recuperar dois para enfrentar o Atlético-MG, às 21h45 desta quarta-feira, no Estádio do Independência.

O zagueiro Arboleda, que está na seleção do Equador; o lateral-direito Bruno Peres, com lesão muscular; o volante Luan, que serve ao sub-20 do Brasil; e os meias Everton, com estiramento na coxa esquerda, e Diego Souza, suspenso por ter sido expulso na última partida, não poderão atuar. Já Anderson Martins, que sente dores no músculo posterior da coxa esquerda, é dúvida.

Em meio a esses problemas, o técnico Diego Aguirre terá as voltas de Jucilei e Nenê. Com isso, Reinaldo deve ser mantido na linha de ataque com Edimar na lateral esquerda. Na direita, Régis vai assumir a vaga. Já no ataque Tréllez será o substituto de Diego Souza. O atacante, aliás, aproveitou para ressaltar que o Tricolor tem que recuperar os pontos do empate da última rodada.

“Será um jogo difícil contra o Atlético-MG, e vamos tentar recuperar os pontos perdidos em casa. A competitividade do time, de titulares ou reservas, ajuda a manter a equipe bem dentro e fora de casa. O Brasileirão é um dos campeonatos mais difíceis”, disse o atleta, que vive boa fase no clube.

Já no Atlético-MG, sexto colocado, com 35 pontos, a situação não é muito diferente. O time não poderá contar com o atacante Chará, que está na seleção da Colômbia, e provavelmente não contará com o lateral-esquerdo Fábio Santos, que sente dores no joelho direito. Leandrinho, que foi emprestado pelo Napoli, e o prata da casa Hulk devem ser os substitutos, respectivamente.