Vacinação contra febre amarela continua abaixo da meta na região

Juliana Stern

Especial para o Diário



05/09/2018 | 07:00



Seis cidades da região estão com a cobertura vacinal para febre amarela abaixo dos 95% recomendados pelo Ministério da Saúde, apesar da campanha permanente e dos nove casos confirmados neste ano no Grande ABC. Pelo menos 1,2 milhão de pessoas foram vacinadas entre as sete cidades, o que representa 53% da meta imposta pele Secretaria Estadual de Saúde de proteger 2,3 milhões.

Apenas São Caetano alcançou a cobertura desejada, tendo vacinado 98,7% da população. As demais ainda apresentam dificuldades. Diadema imunizou 64,7% do público-alvo. Em seguida, São Bernardo e Rio Grande da Serra alcançaram 51,2% e 50% de cobertura, respectivamente. Santo André continua nos 45%. A cidade que menos vacinou foi Mauá: apenas 33,8% da população.

Na última sexta-feira, a Secretaria Estadual da Saúde divulgou alerta para turistas que pretendem viajar para o Litoral Norte, como Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela, no feriado de Independência, devido ao risco de febre amarela. Isso porque 14 macacos foram encontrados mortos no mês passado e diagnosticados com a doença, oito deles dentro do Parque Estadual da Serra do Mar, que tem trecho dentro de São Bernardo.

No Grande ABC, nove casos de febre amarela foram registrados neste ano, a maioria importada de outros municípios.