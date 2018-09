Acesso a passarela no Jardim Indaiá traz insegurança a pedestres

Bianca Barbosa

Não importa a hora do dia, acessar a passarela do Parque Indaiá, localizada na altura do número 700 da Rua Prefeito Cido Franco, em Rio Grande da Serra, é sempre uma experiência complicada. A começar pelo acesso, um corredor repleto de entulho, que dá passagem para uma escadaria ou rampa, ambas sujas e mal iluminadas. Superados os obstáculos iniciais, o pedestre ainda precisa caminhar ao lado de um matagal denso antes de atravessar a linha férrea.

“Tenho medo de passar lá. Sempre que preciso, venho e volto correndo. Ainda mais a gente que é mulher. Imagina se arrastam uma moça para este mato, nem tem como fugir”, criticou a dona de casa Alzira Fonseca, 55 anos, moradora do bairro vizinho Vila Figueiredo. Ela contou que o lixo é o que menos a incomoda. Para ela, o problema é a insegurança. “Sempre tem gente usando droga lá. Às vezes, eles mexem com quem está passando. Dá medo, você não sabe quem é a pessoa, se vai fazer algum mal para você”, falou.

Já a reclamação do químico Eduardo Ribeiro, 37, é diferente. Ele passa pelo local para visitar parentes, e, na sua visão, a falta de limpeza é fator determinante para que as pessoas evitem andar pela passarela. “Lixo, entulho, urina, bichos. Tudo isso você encontra por lá. Só ando por aqui porque não vou ficar me arriscando pelos trilhos do trem. E venho pouco. Se precisasse vir mais vezes nem sei o que faria”, disse. O homem acrescenta ainda que a passarela é fundamental para muitos moradores. “Muita gente usa essa passagem. Quem mora do outro lado, principalmente. É importante arrumarem (a passarela) para a comunidade ter mais dignidade.”

A Prefeitura destacou que “geralmente realiza a limpeza, que inclui roçagem e capinação dos matos e a recolha dos lixos quando percebe que é necessário”. Já o 30º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano esclareceu que o local é contemplado em plano de ação específico, com policiamento diariamente. “O patrulhamento pelo bairro Parque Indaiá será intensificado através de viaturas do radiopatrulhamento e Força Tática, se constatados usuários de droga no local”, prometeu, em nota.