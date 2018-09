Diante do Ceará, Ralf quer tirar Corinthians de 'fase incômoda'

04/09/2018 | 19:47



O volante Ralf avaliou a partida desta quarta-feira, diante do Ceará, em Fortaleza, como uma grande chance para o Corinthians encerrar a sequência de altos e baixos no torneio. Nas últimas seis partidas, o time venceu apenas uma (diante do Paraná, lanterna do torneio). No restante da sequência, foram três derrotas e dois empates.

"Queremos sair dessa fase incômoda. A gente sabe da força que tem nosso elenco e as vitórias não estão aparecendo. Estamos fazendo grandes jogos, mas tomando gols que nos impossibilitam de subir na tabela. Agora, temos esse jogo contra o Ceará para conseguir a vitória", afirmou o volante em entrevista coletiva em Fortaleza.

O jogador de 34 anos previu dificuldades em função da força da torcida da casa e da boa sequência de resultados do adversário. Na última partida, o Ceará conseguiu uma vitória surpreendente diante do Flamengo, no Maracanã. "A gente sabe que eles são muito fortes aqui. Sabemos da importância que tem esse jogo, tanto para eles quanto para nós. Acredito que amanhã vai estar casa cheia, até pelo fato de eles virem de um resultado positivo contra o Flamengo", afirmou Ralf.

O Corinthians realizou o último treino antes da partida no estádio Alcides Martins, arena do Fortaleza, na tarde desta terça-feira. A atividade foi fechada à imprensa, e o técnico Osmar Loss não divulgou o time que vai levar a campo.

Poupados no empate por 1 a 1 contra o Atlético-MG, o zagueiro Henrique, o meia Jadson e o volante Douglas treinaram normalmente e devem voltar ao time. O lateral Mantuan, o zagueiro Léo Santos e o goleiro Walter deverão ser mantidos, respectivamente, nos lugares de Fagner, Pedro Henrique e Cássio, todos contundidos.