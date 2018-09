São Bernardo realiza sua festa maior. Só faltou o bispo

Ademir Medici



05/09/2018 | 07:00



São Bernardo viveu, domingo, sua festa maior, a da padroeira, Nossa Senhora da Boa Viagem. Foram vários momentos sublimes, o maior de todos quando a imagenzinha vinda de Portugal teve o seu andor colocado em frente à capela de 1814, que foi sua casa antes da construção da primeira igreja matriz, aquela em estilo colonial português.

Outros momentos igualmente emocionantes foram vividos. A saída da Matriz do DER, em honra a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, mexeu claramente com os corações dos fiéis.

O mais antigo participante, Luiz Marotti, voltou a coordenar a ala dos ciclistas. Cavalos e charretes completaram a procissão, sem maiores imprevistos, mantendo-se a tradição dos tempos rurais.

Ufanista, São Bernardo já foi chamada de “A Capital Brasileira do Automóvel”. Foi, também, “A Detroit Brasileira”. Hoje é apenas a cidade que busca sua verdadeira vocação. Qualquer que seja essa vocação, ela tem na festa da Boa Viagem uma inspiradora de raízes.

Diário há 30 anos

Domingo, 4 de setembro de 1988 – ano 31, edição 6849

Grande ABC – Pequena viagem pelo mundo dos livros. Num momento em que editoras, escritores e leitores aglutinam-se na 10ª Bienal do Livro, as poucas livrarias da região tecem o contraste, em meio a tentativas frustradas e promessas de futuros investimentos no setor. Reportagem: Maria Angélica Ferrasoli.

Memória – A Festa da Boa Viagem.

Lourenço Diaféria (crônica) – Emoções de um Funcionário Exemplar.

Guido FideliS (crônica) – A Barata, a Mulher e as Consequências.

Em 5 de setembro de...

1883 – José Dotta nasce na Itália. Em 1901 chega ao Grande ABC. Teve propriedade de grafite e água mineral no Sítio Rio Grande, hoje Rio Grande da Serra.

1918 – De regresso dos Estados Unidos, onde se diplomou em medicina, visitou o distrito de Santo André o Dr. Octavio Pedroso. Ele é filho do major Sebastião Pedroso e neto de Antonio Queiroz dos Santos, delegado de polícia do município de São Bernardo.

A guerra. Do noticiário do Estadão: o avanço dos anglo-americanos na Flandres, região Norte da Bélgica.

1973 – Câmara de Santo André aprova lei de pensão: eram modificados itens do convênio entre a Prefeitura e a Caixa de Pensões dos Servidores Municipais, hoje Instituto de Previdência.

Hoje

Dia da Amazônia

Dia do Irmão

Santos do Dia

Lourenço Justiniano (Veneza, Itália, 1380-1456). Bispo. Primeiro patriarca de Veneza.

Bertino

Herculano

Tereza de Calcutá