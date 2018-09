BB corrige informação sobre usuários de aplicativo simulador de investimentos

04/09/2018 | 19:36



O Banco do Brasil corrigiu informação de nota enviada anteriormente. O dado de 15 milhões que consta no texto refere-se ao número de usuários do aplicativo e não ao de clientes do banco. Segue o texto corrigido:

O Banco do Brasil deverá fechar este ano com a marca de R$ 2 bilhões de investimentos captados pelo aplicativo "simulador de investimentos", lançado em setembro do ano passado para celular, disse ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a gerente geral da Unidade de Captação e Investimentos do BB, Paula Mazanék.

De setembro de 2017, quando foi lançado o aplicativo, até agora, segundo Paula, a captação de investimentos via aplicativo do BB já chegou a R$ 1,2 bilhão. "É importante destacar o quanto a evolução digital está contribuindo para a educação financeira porque estamos colocando o gerente do banco na mão do cliente", disse Paula.

O aplicativo conta com quase 15 milhões de usuário e, segundo a executiva, aproximou mais o cliente de menor renda das opções de investimentos oferecidas pelo banco. Muitos acreditavam que não tinham condições de fazer investimentos por terem uma renda baixa. "Com o simulador de investimentos, o cliente não precisa ir até uma agência bancária. Ele mesmo escolhe o investimento e faz as simulações de acordo com seu perfil", disse, acrescentando que o banco está levando uma coisa que, até então, era para um público mais sofisticado, de maior renda, para a palma de milhões de brasileiros. "Estamos investindo muito nesta estratégia", contou.

Segundo a gerente, a estratégia do BB está baseada em dois pilares, que é entregar um resultado satisfatório a seus acionistas e uma proposta de valor que seja aderente aos seus milhões de clientes.