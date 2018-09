Prefeito de BH anuncia nesta quarta-feira apoio a Ciro Gomes

04/09/2018 | 19:19



O candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, vai anunciar na tarde desta quarta-feira, 5, o apoio do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PHS), à campanha dele. A aliança foi adiantada pelo Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, na semana passada.

Kalil já vinha sendo cortejado por presidenciáveis nos últimos meses. Alvaro Dias (Podemos) e Jair Bolsonaro (PSL) chegaram a ter encontros com o prefeito belo-horizontino, mas, de acordo com pessoas próximas a ele, nenhum dos dois o entusiasmou. Apesar da posição de Kalil, o PHS apoia oficialmente Henrique Meirelles, candidato do MDB, em âmbito nacional.

Além do estilo direto, que justamente o aproximou de Ciro, Kalil conta com um importante capital eleitoral. Eleito em 2016 por uma coligação de partidos pequenos que incluía ainda a Rede e o PV, o prefeito de Belo Horizonte tem gestão aprovada por cerca de 60% da população e encarna o perfil antipolítico.

A chegada de Kalil à campanha pedetista resolve um problema para Ciro. Em Minas, o PDT divide palanque com o MDB de Henrique Meirelles. O partido faz parte da coligação do emedebista Adalclever Lopes, que substituiu na chapa o ex-prefeito de Belo Horizonte Marcio Lacerda, próximo a Ciro, cuja candidatura foi barrada pela direção nacional do PSB.

No evento de anúncio da candidatura, marcado para as 15 horas, serão distribuídos materiais de campanha com frases como "Kalil é Ciro".