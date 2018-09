Bruna Marquezine atrapalha momento fofo de casal em Veneza, na Itália

04/09/2018 | 17:11



Bruna Marquezine não se conteve e atrapalhou o momento fofo de um casal em uma das ruas de Veneza, na Itália. Segundo a atriz contou em seu Instagram, os pombinhos estavam curtindo um abraço romântico em meio a um arco-íris e, por coincidência, eram brasileiros. Só que Bruna foi descobrir tarde demais, após ter feito um comentário sobre o momento apaixonado do par. Olha só:

Eu estava olhando um arco-íris e ali em cima tinha um casal abraçado, meio dançando, vendo o arco-íris. Aí eu falei Ai, que lindo! Dá vontade de abraçar eles! e eles eram brasileiros. Ela falou Pode vir! E eu fui.

Com isso, Bruna tirou uma foto com o casal e postou em seus Stories, brincando ainda com o fato de ter ficado super próxima no clique. Olha a minha intimidade, apontou a artista, que deu um abraço apertado na brasileira. O amor está mesmo no ar para Bruna, né?