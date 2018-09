Irmã de Miley Cyrus, Noah Cyrus diz que namorado terminou com ela por causa de meme

04/09/2018 | 17:11



O mundo teen sempre nos proporciona belas surpresas, não é? Após um mês de relacionamento, Noah Cyrus e Lil Xan terminaram o namoro e ainda acusaram um ao outro de traição! Tenso, não é?

Tudo começou quando o rapper postou em seus Stories do Instagram diversos vídeos e mensagens dizendo que havia sido traído. Ele também afirmou que é sempre usado pelas pessoas e filosofou sobre o quê tinha dado errado em sua relação.

Já a versão da irmã de Miley Cyrus é diferente. Ela diz que mandou um meme do cantor Charlie Puth nu - e que Lil Xan se irritou e achou que ela estava o traindo com Charlie. Oi?

Ela também fez uma live no Instagram explicando (mais ou menos) tudo o que aconteceu. Olha:

- Não deixe ninguém fazer isso com vocês, especialmente se vocês estão em um relacionamento. Não deixe que um homem faça vocês se sentirem menos, ou que faça vocês sentirem que são o problema; enquanto você estava lá sentada, esperando que ele te ligasse para sair com você, porque você gosta dele e quer apoiá-lo. E aí você acaba só recebendo uma ligação de alguém que só quer transar, porque é só isso que você é. Mas você permanece porque gosta do cara para c*****o, né? Então você faz qualquer coisa para estar em um relacionamento com ele, mas aí eles vão e f***m com a situação, né? Não deixe que um homem faça isso com vocês. Especialmente se vocês são jovens. Acreditem em alguém que começou a aprender sobre amor e relacionamentos. Se você é jovem e ainda não teve uma relação, seja esperta com o quanto as pessoas podem ser manipuladoras em um namoro. Eu amo vocês demais.

Noah também disse que tentará explicar mais da situação no decorrer dos próximos dias, e que não fez nada do que está sendo acusada por aí. A irmã de Miley ainda contou que traidores sempre acusam o outro de traição. Uh!

Lil Xan ainda fez alguns Stories dizendo que o vídeo musical de Live or Die, sua música com Noah, não irá mais acontecer - e também aproveitou para falar de seu namoro aparentemente conturbado com a cantora.

- Desculpe pessoal, mas não teremos mais o vídeo de Live or Die. Sabe, as pessoas amam me machucar. Isso me dói para c*****o, sabe? Você acha que conhece alguém, mas acaba sendo usado. Minha vida inteira, literalmente, é ser usado.

Que loucura, não é?