Anitta discute com jornalista, o bloqueia nas redes e ameaça processá-lo. Entenda!

04/09/2018 | 17:11



Está preparado para uma polêmica daquelas? Pois bem! Acomode-se onde quer que você esteja e respire fundo, porque a matéria a seguir vai te surpreender!

Como você viu, Leo Dias está escrevendo uma biografia não-autorizada da cantora Anitta. A lei brasileira, atualmente, não exige que uma biografia seja aprovada pelo artista em questão para ser publicada. Acontece que a funkeira não gostou nadinha das revelações as quais o jornalista teve acesso, como diversos depoimentos de pessoas próximas que afirmaram que Anitta é pão-dura.

Na última segunda-feira, dia 3, Leo explicou, por meio de seus Stories do Instagram, que um capítulo em particular do livro está gerando muita confusão:

- Vocês sabem que eu estou escrevendo o livro da Anitta. Só que a vida da Anitta envolve muitas outras pessoas, inclusive pessoas famosas. Tem um capítulo, chamado Muy amigas, destinado às brigas da Anitta, que foram: Simaria, Pitty, Maluma, Iggy [Azaela], Preta [Gil], Ivete [Sangalo] e Pabllo Vittar. Como manda o bom jornalismo, principalmente porque eu tenho uma boa relação com todos, aquele texto não é invenção da minha cabeça. É uma apuração.

O colunista contou que está enviando os respectivos trechos para as pessoas citadas na biografia:

- O trecho da Preta, eu peguei, mandei para a Preta e disse Olha, vai ser isso no livro. Você quer falar sobre? A Preta é uma pessoa educadíssima, fina, mas meu amor... Ela ficou bem chocada. Ela chegou a usar a palavra 'mentirosa'. Então uma dica: nunca use a palavra 'mentirosa' para definir o meu trabalho. Isso me tira do sério. Eu falei Preta, isso pode ser tudo, menos mentira. São versões de pessoas que trabalham com a Anitta. E aí eu ofereci à ela Preta, você pode falar mal de mim, mas eu vou publicar. Eu estou te dando a chance, um espaço no livro, para falar sobre o assunto. E aí a Preta precisava se acalmar, e ela se acalmou, eu acho. Falei Preta, você tem alguns dias para pensar. Não é nada mentira. Foi tudo uma apuração de pessoas próximas da Anitta. A Preta chegou a usar o termo 'virei a vilã do livro'. Amor, o livro é tão grande. Isso é um capítulo de sete páginas. E eu falei Preta, a vilã, no caso, está presente em todos os capítulos. Com a Ivete, falei com o assessor dela. Ele estava fora do país mas também ficou chocado. Ele pediu uns dias para a Ivete pensar no que vai escrever.

Por mensagens, Anitta e Leo conversaram sobre a polêmica obra, mas aparentemente não conseguiram chegar a um consenso:

- Eu soube que a Anitta vai entregar os livros para os advogados, emitir uma nota dizendo que nem tudo é verdade. Ah não, Anitta? Nem tudo é verdade, é? Saiba que eu estou com TUDO gravado. T U D O. Pode botar na justiça! Bota na justiça! Agora vai ficar feio para você. [...] Ela quer que eu vá para casa dela para ter uma conversa séria. Ela começou a me irritar falando um monte de coisas. E aí eu precisei bloqueá-la no Whatsapp. Ela pode falar tudo de mim, menos que eu não sou leal. E ela entende bem a minha profissão.

E aí, no que será que isso vai dar?

Errando que se aprende

No Instagram, Anitta respondeu ao comentário muito curioso de uma seguidora. A fã escreveu o seguinte:

Eu amo as frases de Anitta. Antes era 'isso é coisa de pobre', agora é a versão Nutella 'tem gente em casa sem dinheiro para sair e vocês aí', comentou, falando sobre o puxão de orelha que a cantora deu em alguns rapazes recentemente.

Graças a Deus. Errando que se aprende. Me envergonho muito desse episódio e foi sofrendo com ele que aprendi a saber me expressar sem agredir a ninguém, respondeu Anitta, desculpando-se por ter se referido aos pobres de maneira pejorativa.