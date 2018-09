Kristen Stewart fala sobre filme que está escrevendo: - Vou definitivamente ser vulgar e descarada

04/09/2018 | 17:11



Kristen Stewart deu uma entrevista recentemente para a revista francesa Mastermind, na qual falou um pouco sobre filmes e questões de sexualidade. Segundo a People, a atriz gosta de deixar certas questões em aberto, não só em relação a sua vida pessoal, mas também em relação ao seus trabalhos.

- Ambiguidade é minha coisa favorita. Em termos de sexualidade? Com certeza. E também ao fazer filmes, se você responder perfeitamente todas as questões, você não permite que as pessoas tenham sua própria experiência e realmente componham um pensamento.

Kristen também falou sobre a importância de filmes mostrarem mais as mulheres aprendendo sobre seus corpos, assim como sempre foi feito com os homens.

- Em toda história de crescimento que vemos sobre uma jovem garota, mesmo na mais honesta e mais sincera, o que falta é a falta de honestidade física da verdadeira experiência das mulheres ao descobrirem seus corpos. É como se estivéssemos com medo de usar certas palavras.

Além disso, a atriz está escrevendo um filme no momento que trata justamente destas questões, e sua cena favorita até o momento é a de uma menina se masturbando.

- Não é algo que as pessoas estão confortáveis em ouvir, mas acho este é o momento perfeito. Não há nada sujo em relação a isso, mas eu vou definitivamente ser vulgar e completamente descarada a respeito do fato de que somos inteiramente seres sexuais.