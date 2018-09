EMEB de São Bernardo completa 25 anos

Bianca Barbosa

Especial para o Diário



04/09/2018 | 16:48



Especializada no sorriso dos pequenos, a tradicional EMEB (Escola Municipal de Ensino Básico) Professor Áureo Cruz, no Alves Dias, em São Bernardo, fez 25 anos nesta terça-feira (4) e comemorou com festa de aniversário animada, que teve direito a discursos emocionantes , apresentações de música rítmica com instrumentos reciclados e bolo.

Entre as mudanças que a coordenadora pedagógica, Marisa Franco, já viu na escola, citou com carinho algumas: “a inauguração do parque, que era algo que os alunos não tinham acesso, a horta e a cozinha pedagógica, que são projetos de alimentação saudável que criamos para as nossas crianças há dois anos”. Ela trabalha no local há seis anos e fala com carinho dos pequenos de 3 a 5 anos que frequentam o local. “É tanta história bonita, tantos alunos queridos que já passaram por aqui.”

Já para a vice diretora Rivani Bocchi, que está na escola há 13 anos, o processo de ensino foi o que mais mudou ao longo do tempo. “A educação é um processo de mudança. Nós acompanhamos as novidades para oferecer cada vez o melhor. É engraçado perceber que, no começo do ano, os alunos choram pois não querem ficar na escola, mas depois de conhecerem e de se adaptarem aqui por algum tempo, choram para não sair mais”, afirmou.

O Secretário Municipal de Esporte, Alex Mognon, esteve presente na comemoração. “Esporte e educação tem tudo a ver. É bonito uma escola trabalhar com tanto amor pelos alunos. Tenho amigos que trabalham aqui há 10, 15 anos.”

Para a ajudante de transporte escolar Dayane Aparecida, 28 anos, o amor dos alunos pela escola é verdadeiro. “Meu filho estudou três anos aqui e esse é o ultimo, pois ele fez 6 anos. Ele já está triste por ter que sair da escola. Eu acho que isso é resultado de bons cuidados com ele, é um lugar em que se sente bem”, contou. Segundo Dayane, a filha caçula, que tem apenas quatro meses, também vai estudar na EMEB quando estiver maior.