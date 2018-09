Moon e Trump se encontrarão ainda neste mês para falar de desnuclearização

04/09/2018 | 16:49



O presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, concordaram em se reunir no final deste mês em Nova York durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), enquanto tentam romper um impasse sobre o objetivo comum de desnuclearizar a Coreia do Norte.

Os dois líderes conversaram por telefone sobre as negociações com Pyongyang e concordaram em continuar a conversa durante as reuniões das ONU na segunda quinzena de setembro, informou a Casa Branca.

Moon também informou Trump sobre as reuniões programadas para esta quarta-feira entre uma equipe da Coreia do Sul e Kim Jong-un, o líder norte-coreano, em Pyongyang. Moon está agendado para se encontrar com Kim no final deste mês na Coreia do Norte.

Trump expressou frustração com o processo de paz em uma série de postagens no Twitter na semana passada em que atacou a China e levantou a perspectiva de retomar exercícios militares conjuntos dos EUA com a Coreia do Sul e o Japão, que seriam "muito maiores do que nunca". Fonte: Dow Jones Newswires.