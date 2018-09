EUA: tempestade Gordon, que pode se tornar furacão, deve chegar à costa do Golfo

04/09/2018 | 16:47



A tempestade tropical Gordon, que pode se transformar em um furacão, deve chegar ainda nesta terça-feira, 4, à região da costa do Golfo dos Estados Unidos, de acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) do país.

Um aviso de tempestade foi emitido para partes da costa do Alabama, enquanto um alerta de observação está em vigor para regiões do litoral do Mississipi e de Louisiana.

O NHC também está monitorando o furacão Florence, que está localizado sobre o oceano Atlântico e não traz ameaças a regiões terrestres, de acordo com o instituto. Fonte: Dow Jones Newswires.