CBS anuncia teaser da última temporada de 'The Big Bang Theory'

04/09/2018 | 16:31



A rede de televisão norte-americana CBS anunciou o teaser da última temporada de The Big Bang Theory nesta terça-feira, 4. A série vai ao ar no dia 24 de setembro nos Estados Unidos, e será transmitida no Brasil em 7 de outubro pelo canal Warner Channel.

A emissora revelou que a lua de mel de Sheldon (Jim Parson) e Amy (Mayim Bialik) dá errado, enquanto Penny (Kaley Cuoco) e Leonard (Johnny Galecki) descobrem que são semelhantes ao pais de Amy.

Com 11 temporadas e 255 episódios, The Big Bang Theory é um dos seriados mais longevos da televisão e acumulou inúmeros prêmios e indicações desde a sua estreia, em 2007.

A sitcom conquistou o público com o perfil geek e socialmente desengonçado de Sheldon Cooper, eternizado pela expressão "bazinga", usada no final de suas piadas.

O vídeo introdutório da temporada final pode ser conferido no seguinte endereço:

https://www.youtube.com/watch?v=PpKdAxc0pn4