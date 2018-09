Ana Maria Braga some do Mais Você e Louro José entrega detalhe íntimo da apresentadora

04/09/2018 | 16:11



Durante o programa Mais Você desta terça-feira, dia 4, Ana Maria Braga desapareceu no meio do quadro Super Chef Celebridades e sobrou para Louro José seguir com o programa por alguns instantes.

Ariani Malouf, um dos melhores chefes de cozinha de Cuiabá, mostrava sua receita. No final da apresentação, a câmera do programa voltou aos estúdios e mostrou o banco aonde Ana deveria estar vazio. Então, Louro José chamou o intervalo comercial.

Porém, antes do comercial ir ao ar, a câmera flagrou Ana Maria voltando discretamente para o estúdio ao fundo de Rafael Zulu, Rafael Cortez, e Rainer Cadete.

Depois do intervalo, Louro José fez comentários sobre Ana e deixou a apresentadora sem graça:

- Está tudo bem, estamos de volta, quem nunca, né? Aquele arrepio na espinha. Acontece com as pessoas. É normal, começar a dar aquele suadouro, é a vida.

Ana Maria Braga caiu na gargalhada e desmentiu o Louro:

- Mentira, Louro!

Não demorou para que os internautas começassem a especular que Ana teria tido uma dor de barriga e teve que correr para o banheiro durante o programa ao vivo.

A apresentadora até tentou dar uma explicação:

- Desculpem, nunca tinha acontecido isso. Quinhentos anos quase, desde o descobrimento, que eu faço o programa. Aí de repente eu fiquei vendo o programa, é muito legal. Eu fiquei vendo a prova e sentei ali e fiquei olhando, é como se eu estivesse em casa assistindo. Desculpem, mas foi um fato inusitado aqui para gente.

Mesmo com a declaração, os internautas não perdoaram e fizeram piadas nas redes sociais.