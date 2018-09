Apoio dos EUA à tratativa da Argentina com FMI mostra confiança, diz chanceler

04/09/2018 | 16:03



O ministro de Relações Exteriores da Argentina, Jorge Faurie, afirmou nesta terça-feira que o apoio transmitido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em telefonema com Mauricio Macri demonstra a confiança de Washington em que Buenos Aires conseguirá enfrentar as reformas de ajuste fiscal e financeiro.

"Há similaridade de visão (entre Trump e Macri) neste momento difícil da Argentina e é importante ter o apoio de uma das principais potências do mundo do ponto de vista econômico", disse o chanceler a repórteres após reunião ministerial na Casa Rosada.

Quando indagado sobre se acompanhava o processo eleitoral no Brasil, Faurie respondeu que "obviamente" o governo argentino segue com "enorme atenção" tudo que se passa no país vizinho. "Há toda uma questão de decantação das candidaturas, que não terminaram de se consolidar apesar da iminência da eleição de outubro", apontou.

Para o chefe da política externa argentina, o desejo de Buenos Aires é que o Brasil "se consolide institucionalmente" e que essa consolidação traga mais adiante a possibilidade de desenvolvimento positivo na economia do País, "que é de tanta relevância para os brasileiros". "E também para nós, argentinos, que somos parceiros preferenciais do Brasil no Mercosul", concluiu Faurie.