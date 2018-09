Mauá pede socorro ao Estado para custear Nardini

Do Diário OnLine



Diante do caos financeiro em que se encontra, a Prefeitura de Mauá está pedido ajuda ao Estado para conseguir custear o Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini. Um relatório “que mostra a necessidade de colaboração” foi entregue nesta segunda-feira (3) à Secretaria Estadual de Saúde.

O custo para a manutenção do equipamento é de R$ 9 milhões mensais e, segundo o Paço, já há repasse de R$ 1 milhão feito por meio do governo do Estado via convênio. “Sendo o hospital referência não apenas de Mauá, mas com caráter de atendimento regional, a administração municipal solicitou que seja verificada a possibilidade de aumento na quantia, quando possível”, diz a nota.

No documento, Mauá ressalta que o hospital realiza mais de 400 mil procedimentos anualmente, entre serviços de emergência, ambulatorial, pronto-socorro, internações, cirurgias e partos. Desses atendimento, 70% é feito via SUS (Sistema Único de Saúde). Ainda de acordo com o estudo municipal, 94,74% das internações em 2017, englobaram pacientes de Mauá, Ribeirão e Rio Grande da Serra. O equipamento também é responsável por realizar 60% do número total de partos via SUS na cidade.

De acordo com a nota, o secretário de Saúde adjunto do Estado, Antonio Rugolo Júnior, o pedido de ajuda será analisado pela Pasta. A reportagem também entrou em contato com o Estado e aguarda posicionamento.