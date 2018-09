Morre Claire Wineland, jovem que compartilhou luta contra a fibrose cística

04/09/2018 | 15:46



Claire Wineland, que ficou conhecida por compartilhar sua luta contra a fibrose cística, faleceu no último domingo, 2. A doença é genética e atingiu os pulmões da vítima de apenas 21 anos.

Segundo a página Claire's Place Foundation, criada pela jovem como uma forma de oferecer apoio a famílias e pessoas vivendo com a fibrose cística, Claire "sofreu um derrame no dia 26 de agosto após um transplante duplo de pulmão bem-sucedido". "O derrame foi causado por um coágulo de sangue."

Depois de uma intensa semana de tratamento, a jovem não resistiu.

Claire Wineland foi uma ativista norte-americana que sempre se dedicou à conscientização da fibrose cística, doença com a qual já nasceu.

Em 2012, escreveu o livro Every Breath I Take, Surviving and Thriving with Cystic Fibrosis (Cada respiro que dou, sobrevivendo e prosperando com fibrose cística, em português).

Claire ainda chegou a compartilhar alguns vídeos em seu canal no Youtube, que acumula mais de 250 mil inscritos.