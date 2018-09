Bullard, do Fed, diz que não há nada melhor que atual expansão econômica nos EUA

04/09/2018 | 15:40



O presidente da distrital de Saint Louis do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), James Bullard, afirmou nesta terça-feira que, "da perspectiva de um banco central, não há nada melhor que isto", referindo-se ao atual ritmo de expansão da economia do país.

Em entrevista à Fox Business, ele enumerou entre os motivos que o fazem crer que esta seja a melhor etapa do ciclo econômico americano o crescimento "relativamente rápido" do Produto Interno Bruto (PIB), que ele estimou em 3% ano a ano, além do baixo desemprego e do mercado de trabalho "bom e forte".

"A inflação está agora mesmo na meta do Fed", destacou Bullard. "Estamos em muito boa forma neste momento."