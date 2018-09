Henry Cavill vai estrear 'The Witcher', nova série da Netflix

04/09/2018 | 14:07



A Netflix anunciou nesta terça-feira, 4, que Henry Cavill vai ser a estrela de The Witcher, série inspirada em contos do polonês Andrzej Sapkowski Dream.

"Nem sempre os boatos estão certos. Mas nesse caso, sim. Henry Cavill (ou Super-Homem) vai estrelar The Witcher!", anunciou a Netflix no Twitter. A novidade deixou os fãs animados, mas a série ainda deve demorar para estrear - apenas em 2020, de acordo com informações do site polonês NaEkranie.

A série será gravada no leste europeu, sendo a maior parte dos cenários na Polônia, e a produção ficará por conta de Sean Daniel e Jason Brown.

Os contos do polonês já foram inspiração para uma série televisiva, sem grande expressão internacional. Em 2007, foi lançado o jogo de videogame The Witcher pela CD Projekt RED, que ganhou diversas sequências - esse sim um sucesso mundial.