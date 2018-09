PRF apreende 20 fuzis que seriam entregues no Complexo da Maré

04/09/2018 | 13:32



Um arsenal de guerra com vários fuzis, munições e carregadores foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em uma blitz na Rodovia Washington Luiz (BR-040), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O material seria entregue no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. O flagrante aconteceu no início da manhã de terça-feira, 4.

As informações foram divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal.

Equipes da PRF abordavam veículos na altura de Caxias, quando suspeitaram do motorista de um carro e decidiram abordá-lo. Durante a fiscalização, perceberam que o homem estava bastante nervoso, o que aumentou a desconfiança. Ao revistarem o automóvel, os policiais localizaram um fundo falso.

Foram encontrados 20 fuzis de fabricação estrangeira, 40 carregadores e aproximadamente 1,4 mil munições de calibre 5,56mm. Além disso, também havia um kit para adaptar uma pistola para realizar disparos automáticos. O suspeito, de 41 anos, confessou que entregaria o armamento numa favela do Complexo da Maré, em Bonsucesso, na Zona Norte. Ele estava vindo de São Paulo, mas não quis dar mais detalhes sobre a encomenda.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme).