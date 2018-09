Presidente da Firjan oferece ajuda a Temer para reconstruir Museu Nacional

04/09/2018 | 13:23



O presidente da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), Eduardo Eugênio Gouvêa, se encontrou nesta terça-feira, 4, com o presidente da República, Michel Temer, no Palácio do Planalto, para oferecer ajuda da organização na reconstrução do Museu Nacional, destruído em um incêndio no domingo, 2.

"Nossa obrigação é colocarmos aqui nossos préstimos à disposição. O presidente nos convidou para participar do comitê que foi anunciado há pouco e vamos trabalhar, vamos poder captar recursos e vamos entregar ao Estado", afirmou Gouvêa.

Ele disse ainda que a oferta de ajuda foi aprovada pela diretoria da federação na segunda-feira, 3.

Gouvêa também afirmou que a Firjan tem credibilidade junto ao setor privado para conduzir obras que possam apoiar a reconstrução do museu.

De acordo com ele, os integrantes do comitê criado pelo governo para auxiliar na reconstrução do museu deverão se reunir com Temer novamente na quarta-feira, 5.