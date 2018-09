Selena Gomez fala pela primeira vez sobre overdose de Demi Lovato!

04/09/2018 | 12:11



A cantora Demi Lovato sofreu uma overdose na tarde do dia 24 de julho. Aos 25 anos de idade, ela já falou abertamente várias vezes sobre sua luta contra o vício em drogas e, há um mês, lançou uma música, Sober, em que contou que não estava mais sóbria após seis anos de abstinência. Rapidamente após a notícia chegar à mídia, famosos começaram a mandar mensagens de apoio a Demi.

Anteriormente, falamos que Selena Gomez não havia se pronunciado publicamente sobre o caso, mas que segundo o E!, ela usou uma camiseta com uma mensagem que seria para Demi: Keep the faith, em português, Mantenha a fé.

Entretanto, Sel resolveu, finalmente, quebrar o silêncio na edição da revista americana ELLE dizendo:

- Tudo o que vou dizer é que entrei em contato pessoalmente. Eu não queria fazer nada público. Eu não quero. Eu a amo. Conheço Demi desde quando tenho sete anos, então é... É isso o que vou dizer