Xuxa foi pedida em casamento por Michael Jackson? Ela teve dente de leite até os 35 anos? A apresentadora responde!

04/09/2018 | 12:11



Xuxa Meneghel é considerada um patrimônio do Brasil. Desde que começou sua carreira, a apresentadora virou sucesso, sendo conhecida como a Rainha dos Baixinhos. Mas tem várias lendas sobre a loira que rondam por aí, como o fato de ela ter sido pedida em casamento por Michael Jackson, por exemplo. Em conversa com Giovanna Ewbank, ela revelou se isso - e outras diversas histórias - são verdadeiras ou falsas.

Antes disso, no entanto, as duas bateram uma papo para lá de legal. A começar pelo fato de que Xuxa tem o nome de Gio salvo em seu celular de uma forma bem diferente:

- Você está no meu telefone: Mãe da Titi, disse ela.

Isso já foi motivo para a mulher de Bruno Gagliasso se derreter por Sasha Meneghel, filha de Xuxa:

- Eu sou fã da sua filha, né? Ela é simples, ela é educada, ela é inteligente.

E a mamãe-coruja não se conteve e respondeu:

- É tão bom ouvir isso. Ela acabou de fazer 20 anos... Se eu falar, as pessoas vão dizer: Nossa ela está rasgando seda. Mas eu falo para ela o tempo todo que ela é o meu orgulho, porque ela tinha tudo para ser a pessoa mais chata do mundo. Imagina, se eu mimo os filhos dos outros eu não vou mimar a minha filha? Mimei! Era raro eu dizer não para ela, porque eu pensava assim: A vida já vai dizer muitos nãos para ela, né? Então eu mimei demais mesmo. E ela é uma pessoa muito centrada. Por exemplo, grana. Eu flava para ela: Você quer? Compra! E ela chegava pra mim e falava: Mãe, eu sei que eu posso ter, mas eu não vou usar, então eu não vou comprar. Ou então: Será que eu posso comprar isso? E eu falava: Claro, Sasha, eu trabalho a minha vida inteira, você pode comprar. Não, mas, deixa eu pensar se eu vou usar. Não, é muito caro para eu usar. Hoje não!

Além disso, Xuxa explicou o fato de Sasha estar aparecendo mais apenas agora:

- Ela começou a jogar vôlei muito cedo, ela virou atleta do Flamengo. Então enquanto as amigas dela estavam indo para essas coisas, ela estava dormindo no chão. Ela tinha que levar colchão, tinha que lavar roupa, tinha que arrumar as coisinhas dela. Eu ficava com dó. Eu morria, ficava com o coração apertado.

Quer mais? Pois Xuxa explicou o porquê de dormir com o ar tão gelado, além de fazer uma revelação:

- Eu preciso do ar condicionado, porque eu começo a suar a maquiagem e não é legal. No meu quarto eu deixo no nove, mas quando chega na minha cama já está nos 12ºC. É ar condicionado de frigorífero. Eu assinei um termo de responsabilidade.

E a apresentadora do Dancing Brasil também falou sobre quando namorou Pelé:

- Quando eu conheci o Pelé, as pessoas começaram a falar: Ela ficou famosa quando conheceu o Pelé. Não, eu acho que meu nome ficou ligado à minha imagem depois dele. Foram seis anos de namoro. Mas antes disso eu já tinha feito 52 capas de revista.

Sobre a época em que tinha um programa infantil, ela desabafou sobre sua relação com as crianças:

- Eu era ridícula. Eu não poderia fazer aquilo. Uma criança pisou no meu pé com botinha, eu fui lá e pisei no pé dela e continuei gravando. Depois eu pensei: Eu não fiz isso! E eu fazia!

Foi então que ela começou a responder algumas dúvidas sobre sua vida. Se ela teve personal-madrugada?

- Verdade, porque eu acordo muito tarde.

Dente de leite até os 35 anos?

- Mentira, foi até os 42. Na realidade, foi até os 45 anos. Eu não queria chegar aos 50 anos com dente de leite.

E foi então que ela revelou se realmente foi pedida em casamento por Michael Jackson:

- Não foi ele. Mas foi o empresário dele.