Heidi Klum pretende se casar com namorado rockstar em breve,

04/09/2018 | 12:11



As coisas estão caminhando muito bem no relacionamento da modelo Heidi Klum com o guitarrista da banda Tokio Hotel, Tom Kaulitz. Segundo o site Radar Online, os dois estão pensando em juntar as escovas dente em uma rápida e discreta cerimônia de casamento.

O casal, que chamou atenção pela diferença de idade, mantém um relacionamento estável desde que passaram a morar juntos na casa alugada de Tom localizada em Hollywood Hills, Estados Unidos. O clima de romance entre os dois está no ar e as publicações de Heidi em seu Instagram só comprovam isso.

A modelo de 45 anos de idade e o rockstar de 29 anos de idade tornaram o relacionamento público quando ambos compareceram ao tapete vermelho do 25th amfAr Gala Cannes que aconteceu em maio.