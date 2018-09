Descaso criminoso

Do Diário do Grande ABC



As chamas que, em questão de horas, consumiram dois séculos de trabalho de abnegados pesquisadores na formação do acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro abalaram a comunidade científica na noite de domingo. Difícil encontrar quem tenha ficado impassível diante da destruição da maior parte dos 20 milhões de itens – arqueológicos, etnográficos, científicos e culturais – abrigados no histórico prédio da Quinta da Boa Vista. Mas só os parvos foram acometidos pela surpresa. Como sentenciaram alguns jornais ao relatar o episódio, tratou-se de tragédia anunciada.

Despacho da Agência Brasil datado de 3 de novembro de 2004, portanto há quase 14 anos, trazia alerta do engenheiro Wagner Victer, então secretário fluminense de Energia, Indústria Naval e Petróleo, após visita em que constatou a situação ‘deplorável’ das instalações elétricas do imóvel. “O museu vai pegar fogo. São fiações expostas, malconservadas, alas com infiltrações, uma situação de total irresponsabilidade com o patrimônio histórico”, disse na época, sem encontrar eco.

Ontem, enquanto ainda estavam quentes as cinzas que destruíram o fóssil de Luzia, esqueleto do mais antigo morador das Américas encontrado pelos arqueólogos, que, segundo estimativas, deve ter vivido no Brasil há 12 mil anos, equipe de reportagem deste jornal visitou os museus do Grande ABC e constatou que a tragédia pode se repetir na região, onde apenas um dos estabelecimentos do tipo possui AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), a licença que certifica as condições de segurança contra incêndios.

O descaso com a preservação da história, como se vê, não é algo exclusivo dos fluminenses. Praga nacional, a falta de apreço pelo conhecimento científico e histórico espalha-se pelo País. Espera-se que, no caso dos museus localizados no Grande ABC, o alerta prévio feito pelo Diário seja ouvido pelas autoridades responsáveis pelos acervos espalhados pelas cidades da região. E que não seja preciso nenhuma labareda para evidenciar o triste imobilismo da sociedade brasileira quando o assunto é a Cultura.