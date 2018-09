PF prende francesa com quatro quilos de cocaína em Cumbica

04/09/2018 | 11:44



A Polícia Federal prendeu uma francesa por tráfico internacional de drogas no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos/Cumbica. A prisão ocorreu no sábado, 1, e foi divulgada nesta terça, 4. A mulher tentava embarcar em voo com destino a Lisboa levando na bagagem quatro quilos de cocaína.

Segundo a PF, funcionários que operam o aparelho de raio-x desconfiaram do conteúdo de uma bagagem despachada.

Os policiais federais foram acionados e, em busca por meio do sistema de controle imigratório, descobriram que a passageira já havia realizado sua imigração.

A mulher, uma francesa de 33 anos, foi localizada e levada para reconhecer a bagagem que ela havia despachado.

Após o reconhecimento, os policiais abriram a mala e encontraram um pacote escondido em um fundo falso que, ao ser perfurado, revelou conter um pó branco.

A passageira foi conduzida à Delegacia Especial da PF no Aeroporto, onde os peritos federais realizaram testes no pó, cujo volume totalizou mais de quatro quilos, identificando-o como cocaína.

A francesa foi autuada em flagrante por tráfico internacional de droga. Ela foi levada a um presídio estadual.