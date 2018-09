Intenção de voto em Jair Bolsonaro é temporária, diz Ciro Gomes

04/09/2018 | 11:15



O candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, disse nesta terça-feira, 4, que acredita que a intenção de voto em Jair Bolsonaro (PSL) é temporária. "É uma espécie de pit stop dos eleitores. A elite está produzindo este fenômeno. Há uma justa repulsa da sociedade ao status quo. Não à toa, Bolsonaro lidera entre ricos, brancos e machos, ou melhor, homens. É o lado mais truculento da sociedade", afirmou, em sabatina de presidenciáveis realizado pelo Estadão e pela Faap.

O pedetista disse ainda acreditar que os eleitores não vão eleger Bolsonaro presidente. "O Brasil não vai cometer este suicídio coletivo", afirmou.

O candidato se colocou ainda como uma opção antipolarização. "Quero unir o Brasil contra esta coisa odienta de coxinhas contra mortadelas", disse. Posteriormente, o candidato reconheceu ser um candidato de centro-esquerda. "Na confrontação direta, odienta, estou do lado dos mortadelas", disse.

Ciro é a quarto candidato a participar da sabatina do jornal Estado de S.Paulo nas eleições presidenciais 2018, feita em parceria com a Fundação Armando Alvares Penteado (Faap).

A série de encontros Estadão-Faap com os Presidenciáveis ocorre na sede da fundação, em São Paulo, entre os dias 27 de agosto e 6 de setembro, e foi iniciada com um encontro com Alvaro Dias, do Podemos, seguido pela sabatina com João Amoêdo (Novo) e Marina Silva (Rede).

Além deles, estão confirmadas as presenças de Henrique Meirelles (MDB) e Geraldo Alckmin (PSDB).

O candidato Jair Bolsonaro (PSL) declinou do convite e a participação de Fernando Haddad, vice na chapa do ex-presidente Lula, foi suspensa até que a situação do registro do PT na Justiça esteja resolvida.