Em Segundo Sol, Remy usa frase famosa de Avenida Brasil

04/09/2018 | 11:11



A novela Segundo Sol bomba nas redes sociais pelos seus barracos e revelações, mas os telespectadores mais atentos também se divertem com algumas referências na novela à outras obras da cultura pop.

No capítulo que foi ao ar na última segunda-feira, dia 3, Remy, vivido por Vladimir Brichta, repetiu o bordão famoso de outro sucesso do mesmo autor, João Emanuel Carneiro. Ao voltar para o Brasil após ser deixado por Karola, vivida por Deborah Secco, em um avião com destino para Paris, o malandro ameaça a amante, avisando que agora irá morar em sua mansão. Em seguida, ele ordena que a vilã faça um sanduíche para ele e termina com a frase: - Me serve vadia.

A fala ficou famosa com a personagem Nina, vivida por Débora Falabella no fenômeno Avenida Brasil, que ao se vingar de Carminha, interpretada por Adriana Esteves, grita: - Me serve, vadia, me serve.

A referência deixou os fãs do autor em polvorosa nas redes sociais, mas essa não foi a primeira vez que Segundo Sol fez referência para a sequência famosa de Avenida Brasil. Ao conseguir uma fortuna, Rosa, personagem de Letícia Colin, se vingou do pai ao pedir para que ele a servisse no restaurante onde ele trabalha, tal como a cena clássica entre Nina e Carminha.