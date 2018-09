Lindsay Lohan vira meme nas redes sociais com vídeo de dança

04/09/2018 | 11:11



O reality-show de Lindsay Lohan ainda nem estreou, mas já está causando nas redes sociais! A ruiva provou que sabe como fazer de um limão uma limonada após uma cena despretensiosa nos bastidores do Lohan Beach Club vazarem na internet.

Tudo começou quando gravava algumas das cenas do reality, que acontecia em uma festa em Mykonos, na Grécia. Ao som de música eletrônica, a atriz faz uma dança toda animada, arriscando até a bater cabelo! As cenas foram registradas em uma filmagem amadora e não demorou muito para cair na web e viralizar entre os internautas.

Vários memes foram feitos com a dancinha de Lindsay, como um vídeo que mostra que a coreografia se encaixa com qualquer canção. E para quem pensa que a estrela ficou chateada com a brincadeira, se enganou! Em seu Instagram, Lohan compartilhou os memes e ainda lançou o desafio para quem quer imitar a dança: #DotheLilo.

Lohan Beach Club tem previsão de estreia em 2019, no canal MTV.