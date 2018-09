Dança de Lindsay Lohan viraliza e internautas tentam imitar

04/09/2018 | 10:47



Com chutes, rodopios e movimentos aleatórios, Lindsay Lohan se soltou durante festa no Lohan Beach Club, em Mykonos, e o vídeo da performance viralizou. Internautas acharam a dança engraçada e tentaram imitá-la. Ao virar meme, a atriz publicou no perfil oficial no Instagram: "Eu, dez minutos depois de ser dramática sem razão alguma".

Lindsay aproveitou a deixa para criar a hashtag #DoTheLilo. Para ela, toda a publicidade para o clube é bem-vinda. Lindsay é proprietária de três boates na Grécia. Uma série da MTV vai exibir o dia a dia da atriz nos clubes. A ideia é mostrar os bastidores do Lohan Beach Club.

Muitas pessoas se sentiram inspiradas pela dança peculiar de Lindsay, incluindo celebridades da série Freaky Friday, que tentaram copiar os movimentos. A atriz Busy Philipps tentou realizar o desafio #DoTheLilo.