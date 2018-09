Marina defende reforma política com mandato de 5 anos e limite à reeleição

04/09/2018 | 10:43



A candidata da Rede Sustentabilidade à Presidência da República, Marina Silva, defendeu nesta terça-feira, 4, em sabatina promovida por SBT, Folha de S.Paulo e UOL, uma reforma política que permita uma maior renovação de senadores e deputados no Congresso Nacional.

De acordo com a ex-ministra do Meio Ambiente, caso sua proposta de reforma política já tivesse sido implementada, ela permitiria uma renovação de até 70% do parlamento. "Defendo apenas dois mandatos de cinco anos para o Legislativo e um para o Executivo", declarou.

Pela proposta, a reeleição ao Executivo também seria extinta a partir de 2022.

Sobre a formação de alianças e a indicação de cargos, Marina reforçou que seu governo se pautará por critérios objetivos. "Teremos um critério claro, com idoneidade ética, capacidade técnica e condições de liderar a pasta. Quando se orienta por princípios e valores, fica fácil dialogar com quem quer que seja. Vou exercitar isso no governo", explicou.