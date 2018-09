McDia Feliz movimenta o Grande ABC em sua 30ª edição

Stefanie Sterci



04/09/2018 | 10:30



De mãos dadas em busca de fazer a diferença. Foi assim que a 30ª edição do McDia Feliz foi conduzida no Grande ABC. Ao todo, 31 restaurantes da rede de fast-food na região integraram a atividade do bem, que, neste ano, reverte 70% da verba arrecadada com a venda do lanche Big Mac para a Casa Ronald McDonald ABC, que atende pacientes durante tratamento contra o câncer, em Santo André. “Foi bastante positivo, principalmente no que se refere ao aumento do número de voluntários, que cresce todos os anos”, comenta o presidente Nelson Tadeu Pereira. O valor será revertido para o projeto de sustentabilidade da casa – que engloba refeições, hospedagens e atendimentos.

Com a temática 30 Anos + que Especiais, diversas instituições apoiaram a campanha, entre elas os Rotarys e Rotaracts da região, Lions Clube e o moto clube Bodes do Asfalto, com diversas atrações de recreação e entretenimento.