Acordo do Senado enterra chance de leiloar Amazonas Energia no dia 26

04/09/2018 | 10:36



Um acordo fechado na manhã desta terça-feira, 4, entre o presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), e o senador Fernando Bezerra (PSB-PE) enterrou as chances de ser realizado, no próximo dia 26, o leilão da distribuidora Amazonas Energia.

Por ele, a PL das Distribuidoras, que dá base à operação, só será votado em plenário após as eleições.

O relatório do projeto foi dado como lido na reunião da Comissão e foi concedida vista. Bezerra argumentou que o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), só quer votar propostas consensuais durante o esforço concentrado.