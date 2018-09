Silvio Santos 'dispensa' bailarina que errou propaganda da Jequiti

04/09/2018 | 09:02



Durante a passagem de uma cena para outra, bailarinas dançam enquanto seguram placas com o nome Jequiti, empresa de cosméticos do grupo Silvio Santos. Uma das bailarinas estava com o material de ponta-cabeça. Ao perceber a gafe, o apresentador indagou: "Qual é a que está com a placa virada? Deixa eu ver...Manda embora aquela aí! Meu bem, você não sabe ler? Mas será...vai embora, vai embora, vai embora! Pode ir embora! Rafaela, dispense ela!". A coreógrafa Rafaela Viscardi é coordenadora do balé do SBT.

Apesar da orientação do patrão, a bailarina Camila Galindo continuou sorrindo e foi descendo as escadas do local onde estava dançando e saiu de cena. "Onde já se viu? Colocar Jequiti de cabeça para baixo! Vai embora, não fala mais!", ordenou Silvio Santos. Apesar daquele momento de 'demissão' no ar, Camila publicou, no perfil dela no Instagram, que tudo não passou de uma brincadeira. "Silvio, pelo amor de Deus, to cheia de carnê pra pagar, não me manda embora", escreveu.

Em um primeiro momento, os seguidores de Camila Galindo reagiram das mais variadas maneiras. "Eu pago seu carnê, deixa comigo", disse um. "Processa ele", "Ele foi muito grosso", se revoltaram outros. Ao perceber a brincadeira, um deles escreveu: "Parabéns por ter levado na brincadeira, foi mega profissional".