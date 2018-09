Carolina Dieckmann relembra incêndio em sua casa durante infância

04/09/2018 | 08:28



A atriz Carolina Dieckmann lamentou o incêndio ocorrido no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, e relembrou ter sofrido com um incêndio na casa em que vivia na sua infância.

"Quando eu tinha dez anos, minha casa pegou fogo e o cheiro de queimado eu nunca esqueci. Acho que nada me é tão físico na memória", escreveu a atriz em seu Instagram, na segunda-feira, 3.

Em seguida, Carolina publicou uma notícia referente ao incêndio em questão. Na ocasião, um curto-circuito de um ar-condicionado acabou por colocar fogo na casa de Roberto, seu pai, localizada no bairro de Santa Tereza, no Rio de Janeiro.