Exportamos petróleo independentemente da pressão dos EUA, diz presidente do Irã

04/09/2018 | 08:28



O presidente do Irã, Hassan Rouhani, afirmou nesta terça-feira que seu país continuará a exportar petróleo, mesmo diante dos esforços dos Estados Unidos para interromper esse fluxo por meio de sanções. Falando a um grupo de funcionários do setor, Rouhani disse que os EUA têm como alvo as exportações da commodity do país, como parte da estratégia americana de voltar a impor sanções ao Irã.

"Nós continuaremos por todos os meios a produzir e a exportar" petróleo, afirmou Rouhani em declarações na televisão estatal. "O petróleo está na linha de frente do confronto e da resistência."

Os EUA querem reduzir as exportações iranianas de petróleo a zero, com novas sanções contra o setor em novembro, após o governo do presidente Donald Trump abandonar o acordo nuclear internacional entre o Irã e as potências ocidentais, em maio. Não está claro, porém, em que medida os aliados dos EUA reduzirão suas compras do produtor do Irã. Fonte: Associated Press.